Intrighi di centrocampo: come può restare Modric e come può partire Fofana

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Tra tutti i reparti della rosa rossonera, forse quello del centrocampo è stato il più solido nella stagione milanista. Sostanzialmente le risposte sono due, molto semplici: Luka Modric e Adrien Rabiot. Con loro si sono avvicendati tutti gli altri, con fortune alterne. Ciononostante, a oggi, se si pensa al futuro mercato del Diavolo, il reparto di metà campo è quello più chiacchierato, insieme al ruolo del centravanti. In mezzo potrebbero succedere tante cose, in entrata, uscita o come riconferma.

Modric

Il nome attorno a cui ruota tutto è lo stesso attorno a cui ruota tutta la squadra in campo: Luka Modric. Come riferisce oggi Tuttosport per trattenere il centrocampista croato anche nella prossima stagione, attivando l'opzione di un anno presente nel suo contratto, non basta la qualificazione alla Champions League. Questa è solo una delle tre condizioni su cui sta ragionando l'ex Real Madrid. Per Luka, infatti, ci sono altri due aspetti che valgono tanto quanto la conquista dell'Europa che conta: uno è la permanenza di Allegri, grazie al quale è arrivato a Milano e con cui ha un ottimo rapporto; l'altro è la possibilità che la squadra venga rinforzata, perché Modric vuole giocarsi fino in fondo le sue carte per ritoccare la sua argenteria già molto pregiata. Con un Milan competitivo, allegriano e in Champions League, le possibilità di permanenza del Pallone d'Oro schizzano alle stelle.

In and out

Per cercare di andare incontro a una di queste condizioni che saranno determinanti per far restare Modric, il Milan sta lavorando da settimane su un profilo di grande caratura come quello di Leon Goretzka. Il tedesco si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco e dovrà decidere la prossima destinazione, con tante squadre in lizza: da via Aldo Rossi si sono mossi per tempo e hanno già inviato una proposta al giocatore che però sta aspettando di capire proprio l'esito della stagione milanista, perchè vuole giocare la Champions. Se dovesse concretizzarsi il suo arrivo, sarà necessario fargli posto numericamente e uno dei giocatori che potrebbe salutare è Youssouf Fofana. Tra lui e Allegri non è mai sbocciato l'amore, secondo Tuttosport, e il francese ha mercato in patria: su di lui il Lione di Fonseca e il Marsiglia. Per il Milan vale 30 milioni di euro.