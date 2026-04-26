Marotta: "Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. L'anno scorso decisioni avverse. Accuse designazione Colombo? Sorpreso. Non voglio addentrarmi"

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Nel pre partita di Torino-Inter il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport, andando a toccare temi d'attualità dopo l'avviso di garanzia ricevuto dal designatore Rocchi e dall'indagine della Procura di Milano che parla di una presunta scelta di un arbitro gradito all'Inter.

“Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopo di che l’anno scorso è stata un’annata in cui, devo dire oggettivamente ma non è per lamentarci, abbiamo avuto decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali. Mi riferisco ad esempio al rigore non dato in Inter-Roma. Quindi, voglio dire, oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro”.

Avete la percezione che qualcuno del club possa essere sentito nei prossimi giorni? “Ripeto quello che ho detto: non ho niente da aggiungere, sono stato molto chiaro”.

Riguardo quanto si è scritto sulla designazione dell’arbitro Colombo per Bologna-Inter, stando alle accuse decisa a San Siro durante la gara d’andata della Semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso. Che ricordo ha? Che pensiero ha in merito?

“Sorpreso, perché assolutamente non dico che non ricordo… Ma non voglio addentrarmi ho detto. Ho appreso tutte queste notizie dalla stampa. Ho risposto in modo esaustivo, non voglio addentrarmi di più. Ma voglio tranquillizzare tutti i tifosi, questo sì. Oggi siamo qui a Torino a giocarci una partita importante. Vogliamo portare a casa il più in fretta possibile questo scudetto, meritato. E quindi ribadisco ancora una volta: noi abbiamo agito nella massima correttezza”.