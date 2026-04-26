Fabregas su Milan-Juventus: "Se tifo i rossoneri? Io tifo il calcio"
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Nel post partita di Genoa-Como, sfida che ha visto i Lariani imporsi per 0-2 grazie alle reti di Douvikas e Diao, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi ma anche per parlare di Milan-Juventus, sfida che lo interessa particolarmente considerando il fatto che la sua squadra è immischiata nella corsa alla Champions League. Di seguito le dichiarazioni del tecnico spagnolo:
"Se stasera tifo Milan? Io tifo il calcio, mi piace il calcio e oggi vedo la partita come un tifoso perché mi piace. Vorrei vedere le dinamiche, come pressano, i dettagli tecnici e tattici… vedremo chi merita di più, amo questo sport",
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