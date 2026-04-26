Juventus, Conceiçao a Sky: "Eravamo l'unica squadra che oggi voleva vincere"

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Nel post partita di Milan-Juventus Francisco Conceiçao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari di San Siro contro la formazione di Massimiliano Allegri.

Come valuti questa partita?

“Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto opportunità per fare gol, eravamo l’unica squadra che voleva vincere. Però un pareggio ci sta”.

Sei cresciuto tanto

“Non hanno ancora visto il miglior Conceiçao. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”.

In cosa puoi migliorare?

“Posso fare più gol, perché un giocatore con la mia qualità deve finire con tanti gol perché so di avere la qualità per farlo”.

Oggi la Juventus ha giocato in maniera diversa

“Sappiamo che stiamo giocando bene, che stiamo vincendo, però dobbiamo continuare. Siamo in crescita, giochiamo bene a calcio, però dobbiamo continuare per vincere più partite possibile”.