Saelemaekers: "È in questi momenti che vedi la forza di un mister con il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto"

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Al termine di Milan-Juventus 0-0 Alexis Saelemaekers ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni su mister Allegri:

MN - Sei uno sincero e che conosce questo spogliatoio. Cosa è successo dopo le due sconfitte?

"Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro da inizio stagione ed era la Champions. Poi è successo che ci siamo avvicinati un po' di più allo Scudetto e fuori dallo spogliatoio, quando abbiamo perso contro Napoli e Udinese, hanno detto che eravamo in crisi, ma non era assolutamente vero. Abbiamo la fortuna di avere un mister che ci dà sempre fiducia, anche quando le cose vanno meno bene. È in questi momenti che vedi la forza di un mister con il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto. E oggi si è visto, perché la mentalità dei giocatori è stata perfetta. Poi alle volte si vince o si perde, ma quello che bisogna far sempre vedere è la mentalità giusta".