Costacurta boccia Pulisic: "Oggi il peggiore in campo"

Costacurta boccia Pulisic: "Oggi il peggiore in campo"MilanNews.it
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Oggi alle 00:24News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Milan-Juventus, intervenuto negli studi di Sky durante 'Sky Calcio Club', Alessandro Costacurta ha commentato molto negativamente la prestazione di Christian Pulisic, indicandolo come il peggiore in campo: 

“La peggiore partita di Pulisic oggi. I due lì davanti si aiutano e capiscono poco. Pulisic oggi il peggiore in campo. Leao? Continua a non convincermi. Non so aggiungere altro. Io ogni tanto vedo che ci prova, ma gli escono poche cose, pochissime, e soprattutto noi ci chiediamo perché il Milan si deve abbassare così tanto, perché non difendono in 11. Quando la palla è in mano agli avversari non tutti corrono, e Leao è quello che lo fa meno”.