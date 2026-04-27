Allegri dopo Milan-Juventus 0-0: "E' stata una partita molto tattica, la posta in palio era alta"
Dopo lo 0-0 contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN:
Sulla gestione della partita: "E' stata una partita molto tattica, la posta in palio era alta. Entrambe le squadre hanno avuto della occasioni. I ragazzi hanno difeso bene, a parte su un cross in cui l'ha presa David. Il punto è un passo in avanti, ora ci mancano due vittorie per la Champions. Sono partite equilibrate e abbiamo auto il giusto atteggiamento".
Sulla partita: "Con l'Udinese abbiamo preso tre gol senza accorgerci. Oggi abbiamo concesso qualche ripartenza, ma abbiamo difeso bene anche in inferiorità numerica. Ai ragazzi non posso dire nulla".
Sulla Champions: "Mancano sei punti, mancano due vittorie ad oggi. Dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 25 metri. Se sono più tranquillo? Il risultato è la somma dei punti. Questo è un punto importante perchè ora ci mancano sei punti e non sette. Ora prepariamoci bene per il Sassuolo".
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