Marotta: "Sono tranquillo. Inter estranea e lo sarà anche in futuro"

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(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Sono tranquillo. Inter estranea e lo sarà anche in futuro". Così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a Sky prima della sfida contro il Torino: "Inchiesta? Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco per esempio al rigore di Inter-Roma. Siamo qui pensando a questa partita e a questo scudetto che vogliamo". (ANSA).