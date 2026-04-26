MN - Milan, le condizioni di Luka Modric dopo la botta alla testa
Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo all'80' dopo un colpo alla testa in seguito ad uno scontro aereo con il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Secondo quanto appreso da Milannews.it, dopo la partita, il campione croato, sostituito da Ardon Jashari, era ancora un po' intontito per la botta, ma sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo staff medico milanista farà comunque fare un esame al giocatore nella mattinata di domani.
di Pietro Mazzara
Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A:
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan