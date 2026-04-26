MN - Milan, le condizioni di Luka Modric dopo la botta alla testa

MN - Milan, le condizioni di Luka Modric dopo la botta alla testaMilanNews.it
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Ieri alle 23:54News
di Enrico Ferrazzi

Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo all'80' dopo un colpo alla testa in seguito ad uno scontro aereo con il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Secondo quanto appreso da Milannews.it, dopo la partita, il campione croato, sostituito da Ardon Jashari, era ancora un po' intontito per la botta, ma sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo staff medico milanista farà comunque fare un esame al giocatore nella mattinata di domani. 

di Pietro Mazzara

Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A: 

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli