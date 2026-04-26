live mn Milan-Juventus (0-0): termina con un pareggio la partita

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FINE PARTITA - Pareggio giusto per quanto visto in campo. Primo tempo noioso e dai ritmi lenti, nella ripresa la gara si accende di più soprattutto con la traversa colpita da Saelemaekers. Un punto che comunque resta di vitale importanza per la corsa del Milan alla prossima edizione della Champions League.

90' + 6

86' Spazio anche per Vlahovic per David.

80' Nella Juve è l'ora di Yldiz e Zhegrova per Boga e Conceiçao

78' Allegri costretto al doppio cambio, out Modric per uno scontro di gioco con Locatelli, al suo posto Jashari, Dentro per Nkunku per Leao.

74' Ammonito Estupinan per fallo su Conceiçao, lanciato a campo aperto l'ecuadoregno lo stende.

70' Cambi anche nella Juventus. Fuori Cambiaso e Thuram per Holm e Koopmeiners.

67' Ancora una bella azione da parte del Milan. Rabiot imbuca largo a destra per Saelemaekers che con un cross rasoterra non riesce a trovare Fullkrug.

65' Ancora cambi per Allegri. Ricci per Fofana.

61' Altro cambio nel Milan, fuori Pulisic per Fullkrug.

58' Tentativo di Cambiaso da posizione defilata, palla alta sopra la traversa.

50' Traversa Milan!! Bella azione dalla sinistra con Pulisic e Leao, Rafa è bravo a servire il belga che quasi a tu per tu con Di Gregorio calcia fortissimo sul legno.

48' Ci prova Conceiçao ma il sinistro è debole e centrale.

45' Riprende il secondo tempo con il primo cambio nel Milan. Estupinan per Bartesaghi.

FINE PRIMO TEMPO - Una prima frazione di gioco dai ritmi bassi inizialmente, con le due squadre intente a studiarsi per gran parte del primo tempo. Per la Juve un gol annullato a Thuram, nel Milan resta solo la bella azione di Rabiot con parata di Di Gregorio.

45' + 1

37' Dopo la revisione del VAR, il gol di Thuram viene annullato per fuorigioco.

35' Gol Juve. Conceiçao salta Bartesaghi e con un tiro cross trova Thuram che insacca a porta vuota.

33' Enorme occasione Milan! Rabiot scarica dal limite dell'area un sinistro potentissimo, Di Gregorio para deviando centralmente.

31' Prima vera azione della Juventus che in contropiede riparte a campo aperto con David. Gabbia lo stende senza correre rischi.

22' Bella azione in solitaria di Fofana sulla destra, il tiro però è troppo alto e defilato su Di Gregorio.

20' Ammonito Cambiaso per una trattenuta su Saelemaekers.

19' Brutta entrata di Locatelli su Rabiot a palla lontana. E' il terzo fallo del centrocampista bianconero. Niente giallo.

10' Modric e Pavlovic a guidare un contropiede, andato perduto però dopo uno scambio tra il croato e Leao.

5' Primi ritmi di gara lenti, con le due squadre intente a giocare di possesso. Inizio prevedibile.

1' Inizia la partita!

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Amiche e amici di MilanNews.it, è il giorno del matchday! Nonostante tutto quello che si sta dicendo extra campo, la corsa dei rossoneri verso la Champions League resta di principale importanza. A San Siro stasera arriva la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da un ottimo momento di forma come testimoniato dall'ultima vittoria casalinga contro il Bologna. Per il Milan sarà necessario non perdere punti fondamentali per confermare il terzo posto, e magari sperare in altri passi falsi del Napoli. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Juventus:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.