live mn Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri, aiuterebbe a far sì che facciano meglio"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

Il Milan non ha battuto la Juve in campionato...

"Era importante fare un altro passi in avanti. Ci mancano due vittorie. Oggi giocavamo contro una squadra forte, ben allenata, con giocatori di uno contro uno e di qualità; abbiamo rischiato solo su tre ripartenze, ma abbiamo difeso molto bene".

Manca il lavoro in transizione fatto bene come all'inizio?

"Secondo me anche nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli su cui potevamo fare gestioni migliori. Sono tutte situazioni che, vedendole, dovrebbero diventare occasioni da gol, o per lo meno tirare in porta".

Pulisic penalizzato dal modulo?

"Quest'anno con gli attaccanti abbiamo Fullkrug e Gimenez come punte. Gimenez è stato mesi fermo, Fullkrug ha mezzora. Pulisic e Leao sono quelli che hanno fatto più gol e bisogna dargli fiducia".

Cosa ne pensa di Rocchi?

"Io devo pensare solo al calcio: non sta a me dare opinioni e giudizi. Sozza stare è stato molto bravo, con buona personalità; forse parlare meno degli arbitri, aiuterebbe a far sì che facciano meglio".