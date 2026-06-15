Modric: "Io amo il calcio e lo vivo ancora con piacere"
Non si sa quale sarà il futuro di Luka Modric ed è un peccato che la stagione del Milan sia finita come si è conclusa perchè il fuoriclasse croato, solamente per l'impegno, la qualità e la dedizione che ci ha messo in questa annata, avrebbe meritato un epilogo diverso. Poco prima della fine della stagione, lo scorso 19 maggio a Milano in teatro, Modric è stato ospite del Poretcast di GIacomo Poretti e ha parlato un po' della sua carriera, della sua filosofia di gioco. L'intervista è uscita oggi.
MODRIC: "AMO IL CALCIO"
Le parole di Luka Modric sulla sua passione per il calcio: “Per me la cosa più importante è l’amore per quello che faccio. E poi ci sono le persone importanti: famiglia, moglie, figli, persone vicine. Lo faccio per loro perché vedo quanto sono felici grazie a quello che faccio. E questo mi dà la forza di continuare a lottare e dimostrare che chi mi sottovaluta si sbaglia. La gente ti etichetta come vecchio, dice che non puoi fare questo o quello, ma io prendo forza dalla mia famiglia e da chi mi ama. Lo faccio per loro. La cosa più importante è amare ciò che fai. Io amo il calcio e lo vivo ancora con piacere”.
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