Modric: "Io amo il calcio e lo vivo ancora con piacere"

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Al Poretcast di Giacomo Poretti, Luka Modric ha raccontato la sua passione sconfinata per il calcio che lo guida ancora oggi

Non si sa quale sarà il futuro di Luka Modric ed è un peccato che la stagione del Milan sia finita come si è conclusa perchè il fuoriclasse croato, solamente per l'impegno, la qualità e la dedizione che ci ha messo in questa annata, avrebbe meritato un epilogo diverso. Poco prima della fine della stagione, lo scorso 19 maggio a Milano in teatro, Modric è stato ospite del Poretcast di GIacomo Poretti e ha parlato un po' della sua carriera, della sua filosofia di gioco. L'intervista è uscita oggi.

MODRIC: "AMO IL CALCIO"

Le parole di Luka Modric sulla sua passione per il calcio: “Per me la cosa più importante è l’amore per quello che faccio. E poi ci sono le persone importanti: famiglia, moglie, figli, persone vicine. Lo faccio per loro perché vedo quanto sono felici grazie a quello che faccio. E questo mi dà la forza di continuare a lottare e dimostrare che chi mi sottovaluta si sbaglia. La gente ti etichetta come vecchio, dice che non puoi fare questo o quello, ma io prendo forza dalla mia famiglia e da chi mi ama. Lo faccio per loro. La cosa più importante è amare ciò che fai. Io amo il calcio e lo vivo ancora con piacere”.