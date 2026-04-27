Conceiçao a TL: "Siamo stati gli unici a voler vincere questa partita"

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Nel post partita di Milan-Juventus il numero 7 dei bianconeri Francisco Conceiçao è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il pari di San Siro.

Grande partita la tua

"Penso che abbiamo fatto il gol che era quello che cercavamo, però non è contato. Penso che siamo stati gli unici a voler vincere questa partita, però ci sono ancora queste partite finali che dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo".

L'hai sentita a livello personale la sfida con Leao?

"Penso che era la Juve contro il Milan, però è normale che parlano di entrambi. Però è stata una partita che volevamo vincere, abbiamo fatto di più per riuscirci, però siamo fiduci per il finale che mancano".

Che ti ha detto papà, l'hai sentito?

"Lo sento sempre prima delle partite. Lui mi ha detto quello che dice sempre: "In bocca al lupo e vai forte". Non ci siamo riusciti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare".