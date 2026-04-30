Fiorentina, permesso speciale per Kean: il centravanti assente fino al 4 maggio. Salta la Roma
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società.
Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso.
Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30.
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