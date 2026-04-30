Fiorentina, permesso speciale per Kean: il centravanti assente fino al 4 maggio. Salta la Roma

Fiorentina, permesso speciale per Kean: il centravanti assente fino al 4 maggio. Salta la RomaMilanNews.it
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Oggi alle 20:00L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
fonte acffiorentina.com

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. 

Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso.

Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30.