Verso Sassuolo-Milan, Grosso ritrova Berardi dopo la squalifica

Verso Sassuolo-Milan, Grosso ritrova Berardi dopo la squalificaMilanNews.it
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Oggi alle 17:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Per la sfida di domenica contro il Milan Fabio Grosso ritrova dopo due turni di squalifica Domenico Berardi, che quando vede rossonero si accende: il capitano degli emiliani ha segnato 11 gol in 19 partite contro il Milan.

Per quanto riguarda il resto dell'attacco c'è un ballottaggio tra Pinamonti e Nzola, con Laurienté largo sinistra. A centrocampo Thorstvedt, Matic e Koné. In difesa con Walukiewicz e Garcia sulle fasce, spazio alla coppia di centrali formata da Idzes e Muharemovic mentre in porta Turati dovrebbe essere preferito a Muric per la terza gara consecutiva.