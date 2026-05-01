Sassuolo-Milan, si scalda Berardi: i rossoneri sono la sua vittima preferita
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Domenica i rossoneri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita tanto complicata quanto importante per la corsa Champions League. I neroverdi, molto in forma in questa parte finale di stagione, sono una vera e propria bestia nera per i rossoneri ma non solo. Oltre alla squadra in sè, c'è un giocatore tra le fila degli emiliani che quando vede il Milan sforna sempre grandi prestazioni: è l'attaccante Domenico Berardi.
BERARDI, I NUMERI CONTRO IL MILAN
Sono 11 i gol e 7 gli assist per l 'attaccante esterno allenato da Fabio Grosso in 19 partite. Una media di 1,7 gol a partita. In tutta la sua carriera, il Milan è la squadra alla quale ha segnato di più in carriera.
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