Milan, Allegri ha scelto: sarà Jashari a sostituire Rabiot. A sinistra confermato l'eroe del derby

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Battere la Lazio per fare un ulteriore passo verso la Champions League della prossima stagione e anche avvicinarsi all'Inter prima in classifica. E' questa la missione di stasera del Milan che sarà impegnato sul campo dei biancocelesti. Sarà una gara difficile sia perchè l'Olimpico sarà pieno di tifosi, sia perchè Max Allegri dovrà fare a meno in mezzo al campo di uno dei giocatori più importanti della rosa milanista, cioè Adrien Rabiot che sarà squalificato.

TOCCA A JASHARI - Chi lo sostituirà dal primo minuto contro i biancocelesti? Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha scelto Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci. Nei giorni scorsi l'ex capitano del Torino sembrava essere favorito per prendere il posto di Rabiot, ma alla fine l'ha spuntata lo svizzero che agirà da mezzala sinistra nel consueto 3-5-2 rossonero. Dopo due gare consecutive contro Como e Parma, l'ex Club Brugge è rimasto in panchina 90' contro Cremonese e Inter e dunque quella di stasera è una chance importante per lui che avrà al suo fianco Youssouf Fofana e Luka Modric.

CONFERMA PER ESTUPINAN - L'altro dubbio di formazione che ha accompagnato Allegri in questa settimana è stato a sinistra dove si vedrà ancora una volta Pervis Estupinan, che domenica scorsa ha segnato il gol vittoria contro l'Inter. L'eroe del derby ha vinto il ballottaggio con Davide Bartesaghi che partirà quindi anche questa sera dalla panchina. Nessuna novità invece nelle altre zone di campo: stessa difesa di sette giorni fa con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic e stesso attacco con Christian Pulisic e Rafael Leao dal primo minuto. Confermato a destra anche Alexis Saelemaekers.