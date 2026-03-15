Milan su Gila della Lazio. Moretto: "I rapporti tra i due club non sono ottimali in questo momento"

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Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Mario Gila, difensore centrale della Lazio: "Gila è un nome accostato al Milan già a gennaio, ma non è un profilo facilmente raggiungibile perchè c'è grande concorrenza per il difensore spagnolo. A questo si aggiunge poi il fatto che al momento i rapporti tra Milan e Lazio non sono ottimali. Però posso confermare che Gila è un nome seguito dal Diavolo. Non c'è una trattativa, serve fare un percorso per arrivare a parlare di qualcosa di concreto, ma è certamente un nome nella lista del Milan.

E' uno dei nomi in lista, non andrei oltre perchè al momento non c'è nulla di più. E' un giocatore che piace, il suo contratto scade nel 2027. Gila non piace solo al Milan, ma anche ad altri club italiani e attenzione anche al suo possibile ritorno in Spagna. E' un nome da tenere comunque in considerazione per il mercato estivo del Milan".