Inter eliminata dalla Champions, come cambia la possibile data del Derby

Martedì sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo/Glimt che, con una doppia vittoria tra andata e ritorno, elimina i nerazzurri. Come impatta l'eliminazione dei nerazzurri sul derby di Milano di inizio marzo?

DERBY, QUANDO SI GIOCA? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Con l'eliminazione il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso venerdì arriverà l'ufficialita della collocazione della partita.