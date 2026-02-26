Milan-Torino, prosegue la vendita dei biglietti: iniziata la fase libera
Da qualche giorno ormai è aperta la vendita dei biglietti per la partita Milan-Torino, in programma il weekend del 21-22 marzo con data da definire. Dopo le diverse fasi di vendita, da ieri è aperta quella libera che permette a qualsiasi tifoso, senza nessun vincolo, di poter acquistare i biglietti.
FASI DI VENDITA
Fase abbonati
Da venerdì 20 febbraio ore 15:00 a domenica 22 febbraio ore 23:59, ogni abbonato alla Serie A stagione 2025/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.
Fase Milan Club
Da venerdì 20 febbraio ore 15:00 fino a domenica 22 febbraio ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.
Fase di vendita libera
Dalle 15:00 di lunedì 23 febbraio fino ad esaurimento posti.
Under 16
Under 16 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3;
Under 16 sono cedibili solo ad altri Under 16;
Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2010 in poi;
Promozione attiva a partire dalla fase abbonati.
Over 60
Senior Over 60: è cedibile solo ad altri Senior;
Senior Over 60: tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1966;
Promozione attiva dalla fase abbonati.
INFO DI VENDITA
Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde.
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 14€ più commissioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan