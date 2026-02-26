Serie A, 27° giornata: date e orari di tutte le sfide del weekend
Mancano infatti due giorni al via della 27esima giornata di Serie A, che si aprirà con l'anticipo di venerdì sera tra Parma e Cagliari. Di seguito tutte le sfide del fine settimana.
VENERDI 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDI 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
