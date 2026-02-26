Serie A, la lista dei diffidati e degli squalificati del 27° turno
Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati per il 27° turno di Serie A.
ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Ferguson, Freuler
CAGLIARI
SQUALIFICATI: Mina - 1 giornata - Salta Parma (27ª)
DIFFIDATI: Esposito, Gaetano
COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI:
Addai, Da Cunha
CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Vardy, Terracciano
FIORENTINA
SQUALIFICATI: Dodo - 1 giornata - Salta Udinese (27ª)
DIFFIDATI: Fagioli, Parisi
GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Masini, Marcandalli
INTER
SQUALIFICATI: Bastoni - 1 giornata - Salta Genoa (27ª)
DIFFIDATI: Nessuno
JUVENTUS
SQUALIFICATI: Locatelli - 1 giornata - Salta Como (27ª)
DIFFIDATI: McKennie
LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cancellieri
LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Tiago Gabriel
MILAN
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
PARMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Troilo, Valenti
PISA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Aebischer
ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley
SASSUOLO
SQUALIFICATI: Walukiewicz - 1 giornata - Salta Atalanta (27ª)
DIFFIDATI: Doig, Fadera, Matic, Muric
TORINO
SQUALIFICATI: Ilkhan - 1 giornata - Salta Lazio (27ª)
DIFFIDATI: Aboukhlal
UDINESE
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI:
Davis, Karlstrom
VERONA
SQUALIFICATI: Al Musrati - 1 giornata - Salta Napoli (27ª), Orban - 1 giornata - Salta Napoli (27ª)
DIFFIDATI: Nessuno
