Verso Cremonese-Milan: Modric e Rabiot non si toccano, Jashari in vantaggio su Ricci e Fofana

Il Milan prosegue il suo lavoro a Milanello in vista della gara di domenica alle 12.30 contro la Cremonese e oggi Max Allegri inizierà a preparare tatticamente la partita in casa dei grigiorossi. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo ci saranno i "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot, con quest'ultimo che non dovrebbe essere preservato nonostante sia diffidato e un eventuale giallo gli farebbe saltare il derby contro l'Inter. Per l'altro posto da titolare a centrocampo, Ardon Jashari, in grande crescita nelle ultime settimane, è in vantaggio su Samuele Ricci e Youssouf Fofana.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY