Rabiot diffidato e a rischio derby? Allegri non fa calcoli: il francese in campo anche a Cremona

vedi letture

Il Milan si presenterà domenica allo stadio Zini di Cremona con quattro giocatori diffidati che in caso di giallo salteranno il successivo derby di Milano, cioè Athekame, Fofana, Saelemaekers e Rabiot. Tutti sanno quanto quest'ultimo sia importante per il Diavolo, ma Max Allegri non intende fare calcoli e contro la Cremonese l'ex Marsiglia sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

DERBY, QUANDO SI GIOCA?

Martedì sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo/Glimt che, con una doppia vittoria tra andata e ritorno, ha eliminato i nerazzurri. Come impatta l'eliminazione dei nerazzurri sul derby di Milano di inizio marzo? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Con l'eliminazione il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso oggi arriverà l'ufficialità della collocazione della partita.