Milan, Gabbia al massimo potrebbe recuperare per la panchina

Matteo Gabbia, che domenica ha riportato un risentimento al flessore durante il riscaldamento pre-Milan-Parma, ha lavorato anche ieri a parte. Il difensore sta facendo di tutto per essere a disposizione tra due giorni per la trasferta sul campo della Cremonese, ma la sensazione è che al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che la difesa a tre titolare dovrebbe quindi essere quella composta da Tomori, De Winter e Pavlovic.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY