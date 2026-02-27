Milan-Terracciano, avanti insieme: pronto il rinnovo fino al 2027 per il portiere

Arrivato la scorsa estate a Milanello dopo aver firmato un contratto annuale, Pietro Terracciano è pronto a prolungare il suo rapporto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il portiere è molto apprezzato in via Aldo Rossi non solo per la sua professionalità e per il fatto che si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Max Allegri (due clean sheet collezionati in altrettante presenze in campionato), ma anche per il suo ruolo nello spogliatoio dove è un punto di riferimento soprattutto per i più giovani.

DERBY, QUANDO SI GIOCA?

Martedì sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo/Glimt che, con una doppia vittoria tra andata e ritorno, ha eliminato i nerazzurri. Come impatta l'eliminazione dei nerazzurri sul derby di Milano di inizio marzo? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Con l'eliminazione il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso oggi arriverà l'ufficialità della collocazione della partita.