Milan a Cremona con Pulisic e Leao in attacco. Ma Fullkrug scalpita...

Domenica alle 12.30 sul campo della Cremonese, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare in attacco la coppia composta da Christian Pulisic e da Rafael Leao che era partita dal primo minuto anche nell'ultima partita giocata dal Milan contro il Parma. Niclas Fullkrug però scalpita e spera di convincere negli ultimi allenamenti il tecnico livornese a ridargli finalmente una maglia da titolare. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Udinese 32 (26)

Parma 32 (26)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)