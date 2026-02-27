Verso Cremonese-Milan: sarà la volta buona per vedere Fullkrug dal primo minuto?

Nell'ultima partita contro il Parma, Max Allegri ha schierato in attacco la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, che però non ha convinto e per questo potrebbe non essere confermata domenica contro la Cremonese. Chissà che non possa essere la volta buona per rivedere finalmente dal primo minuto Niclas Fullkrug, centravanti tedesco arrivato a gennaio in rossonero che finora ha giocato titolare una sola volta in casa della Fiorentina.

Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che spiega che finora l'ex West Ham è stato utilizzato da Max Allegri quasi sempre negli ultimi venti minuti di partita. Stavolta però l livornese sta pensando di dargli una chance dall'inizio perchè le sue qualità fisiche potrebbero essere molto utili per scardinare il fortino della Cremonese.