Tuttosport: "Kirovski, il dt di Milan Futuro, rinnoverà il contratto"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Kirovski, il dt di Milan Futuro, rinnoverà il contratto". Nell'estate 2024, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di affidare del progetto della seconda squadra rossonera allo statunitense Jovan Kirovski, ex Major League Soccer. L'inizio della sua avventura è stato tutt'altro che semplice, ma ora le cose stanno andando meglio e la valutazione del suo operato da parte del club è assai positiva, tant’è che il dt di Milan Futuro dovrebbe continuare in rossonero con la società di via Aldo Rossi che sfrutterà una clausola di rinnovo in proprio favore.

MILAN FUTURO, ECCO IL, PROSSIMO IMPEGNO

Dopo l’ottima vittoria esterna contro il Caldiero Terme, un netto e convincente 3-0, il Milan Futuro di mister Oddo affronterà la Folgore Caratese prima in classifica. L’appuntamento è per domenica 1 marzo 2026 alle 14.30 allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 52

Casatese Merate 42

Milan Futuro 41

Brusaporto 41

Villa Valle 40

ChievoVerona 40

Leon 39

Virtus Ciserano Bergamo 36

Oltrepò 36

Caldiero Terme 35

Scanzorosciate 33

Castellanzese 32

Real Calepina 30

Breno 29

Varesina 23

Pavia 23

Nuova Sondrio 19

Vogherese 12