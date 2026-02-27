Tuttosport: "Kirovski, il dt di Milan Futuro, rinnoverà il contratto"
L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Kirovski, il dt di Milan Futuro, rinnoverà il contratto". Nell'estate 2024, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di affidare del progetto della seconda squadra rossonera allo statunitense Jovan Kirovski, ex Major League Soccer. L'inizio della sua avventura è stato tutt'altro che semplice, ma ora le cose stanno andando meglio e la valutazione del suo operato da parte del club è assai positiva, tant’è che il dt di Milan Futuro dovrebbe continuare in rossonero con la società di via Aldo Rossi che sfrutterà una clausola di rinnovo in proprio favore.
MILAN FUTURO, ECCO IL, PROSSIMO IMPEGNO
Dopo l’ottima vittoria esterna contro il Caldiero Terme, un netto e convincente 3-0, il Milan Futuro di mister Oddo affronterà la Folgore Caratese prima in classifica. L’appuntamento è per domenica 1 marzo 2026 alle 14.30 allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 52
Casatese Merate 42
Milan Futuro 41
Brusaporto 41
Villa Valle 40
ChievoVerona 40
Leon 39
Virtus Ciserano Bergamo 36
Oltrepò 36
Caldiero Terme 35
Scanzorosciate 33
Castellanzese 32
Real Calepina 30
Breno 29
Varesina 23
Pavia 23
Nuova Sondrio 19
Vogherese 12
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan