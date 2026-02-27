Milan, la parola d’ordine è evitare contraccolpi psicologici dopo il ko con il Parma

vedi letture

Come scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa rossonera la parola d'ordine in questo momento è evitare contraccolpi psicologici dopo il ko con il Parma. Per questo motivo, a Milanello si sta lavorando con grande intensità per preparare al meglio la trasferta di domenica sul campo della Cremonese, una gara che il Milan deve vincere a tutti i costi.

LE PROBABILI SCELTE DI ALLEGRI

In vista della partita di Cremona, Max Allegri dovrebbe affidarsi in difesa al trio composto da Tomori, De Winter e Pavlovic visto che Gabbia, che ieri si è allenato ancora a parte, al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Sulle fasce ci saranno Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, mentre in mezzo al campo, al fianco degli inamovibili Modric e Rabiot, dovrebbe trovare spazio Jashari che è in vantaggio su Ricci e Fofana. In attacco la coppia favorita per partire dall'inizio è quella formata da Leao e Pulisic.