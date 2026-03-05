Uno scenario ampiamente prevedibile. Milan, perchè non hai preso un difensore a gennaio?

vedi letture

Martedì il Milan ha comunicato che Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra e si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. Il difensore dovrà restare fuori per circa un mese e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, il rientro in campo dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali di fine marzo.

SOLO QUATTRO CENTRALI - In questo settimane senza Gabbia, Max Allegri avrà quindi a disposizione solo quattro centrali, vale a dire Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e David Odogu. I primi tre saranno ovviamente le prime scelte di Max Allegri che poi avrà una sola alternativa a loro, ossia il giovanissimo centrale tedesco (classe 2006) che in questa stagione ha collezionato appena 15' con la prima squadra milanista. Nei giorni scorsi, il tecnico livornese ha dichiarato che Odogu è cresciuto molto rispetto a quando è arrivato, ma il fatto che contro il Parma abbia preferito mettere Davide Bartesaghi nel ruolo di "braccetto" a sinistra e non il tedesco significa che evidentemente non è ancora pronto.

EMERGENZA ANNUNCIATA - Negli ultimi giorni c'è una domanda che tutti i tifosi del Milan si stanno facendo: perchè il Diavolo non ha preso un difensore a gennaio? Allegri avrebbe voluto volentieri un'alternativa in quel reparto, ma purtroppo non è stato accontentato. Eppure il rischio di trovarsi nella situazione attuale era assolutamente prevedibile: con solo cinque centrali di cui uno non ancora pronto, si sapeva che appena ci sarebbe stato un infortunio un po' serio sarebbe scattata l'emergenza. Nonostante questo, la decisione alla fine è stata quella di non prendere nessun difensore a gennaio. Il Milan si pentirà di questa scelta?