Ambrosini nostalgico: “Eravamo un gruppo bellissimo, tra rivalità e prese per il culo”

Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:

Sul gruppo storico - "Eravamo tutti amici, un gruppo bellissimo. È tutta una questione di ego, quando uno riesce a confinare o mettere limiti al proprio ego e pensare che devi mettere il tuo ego a disposizione per il gruppo, allora trovi il modo di andare d'accordo. Noi avevamo un gruppo con persone dall'ego smisurato, ma è anche giusto, devi averlo. Però poi c'è quello che l'ego lo mette a disposizione solo di se stesso perchè la finalità è dare da mangiare al proprio ego a prescindere dal risultato di squadra allora quello viene emarginato. Noi siamo stati in grado di gestirci tra di noi. Paolo era il leader. Noi ci divertivamo, eravamo un gruppo di 10 persone che giocavano insieme da una vita, ci si prendeva costantemente per il culo, eravamo un gruppo di persone di livello. Nel gruppo c'era rivalità, la volontà di provare a rubare il posto all'altro, la sana rivalità"