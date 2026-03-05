Rabiot pazzo di Allegri: “Andiamo tutti nella stessa direzione, merito del mister. I giovani sono impeccabili”

Adrien Rabiot è stato protagonista di una lunga intervista fatta da Rivista Undici nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Di seguito un estratto:

Su Allegri - “Con lui c’è l’ambizione di far bene, di dare tutto, di allenarsi al cento per cento e di giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.

Sul rendimento della squadra con e senza Rabiot: - “Non credo che un giocatore possa cambiare una squadra, ma è vero che può dare un certo tipo di contributo. L’atteggiamento dei più giovani, va detto, è impeccabile, e questo in un gruppo è molto importante. È bello che tutti seguano la stessa direzione, questo è anche merito del mister, che dà tranquillità al gruppo, che ci fa fare le cose per bene, senza fretta, senza nervosismo”.