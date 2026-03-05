Longhi striglia Leao e Pavlovic: "Non ho condiviso la loro uscita infelice, partita da vita o morte. Meglio evitarle certe frasi..."

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il collega Bruno Longhi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul derby, snodo fondamentale per la stagione sia del Diavolo che dell'Inter.

Si avvicina il derby tra Milan e Inter. E i rossoneri sognano ancora lo Scudetto:

"Mi soffermerei sul derby. Quello che accadrà dopo chi lo sa? Incideranno anche gli infortuni e il morale dopo il derby. Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. E poi c'è la faccenda Bastoni. Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi. Sul Milan poi dico che ha potenzialità, ha giocatori forti come Leao, Modric, Rabiot. Non ho condiviso l'uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi".