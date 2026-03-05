Luka Modric è il giocatore di movimento più utilizzato da Allegri in questa stagione

Per molti Luka Modric aveva scelto l'Italia, e il Milan, per svernare e chiudere in bellezza la sua carriera. Come al solito, però, il croato ha deciso di mettere da parte tutte e queste voci e stupire in positivo, mostrando ancora più attitudine, professionalità ma soprattutto attaccamento, alla maglia rossonera ed al calcio.

A confermarlo non è solo il rendimento che sta avendo, ma anche e soprattutto la centralità che ha nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Basti pensare che con 2186 minuti Luka Modric è il giocatore di movimento più utilizzato da Massimiliano Allegri in questa stagione. Dato che fa ancora più effetto se consideriamo il fatto che il prossimo settembre l'ex Real Madrid farà 41 anni.