Fullkrug innamorato del Milan: "Grato di essere qui e di giocare per questo club"
Intervenuto sui canali dei colleghi di CBS Sports Golazo, Niclas Fullkrug ha presentato il derby in programma domenica sera contro l'Inter, raccontando sensazioni ed emozioni, visto che sarà la sua prima volta nella stracittadina milanese:
"Mi piace la cultura, amo il club. Sono grato di essere al Milan e di giocare con questa maglia. Non lo so perché ma anche la connessione che ho con società e tifosi è già forte. Sono contento quindi di essere qui, di giocare per questo club e sono sempre felice di entrare a San Siro. Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby di Milano, uno dei migliori al mondo. Non vedo l'ora, davvero".
