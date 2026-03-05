Vincere il derby riaprirebbe la corsa scudetto? Brambati: "Difficile dirlo. Il Milan ci ha abituati ad alti e bassi"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul derby, snodo fondamentale per la stagione sia del Diavolo che dell'Inter.

Milan, se vince nel derby lo scudetto è possibile?

"Difficile dirlo. Il Milan ti sorprende in positivo ma anche in negativo. Per quello che ho visto ultimamente da parte dell'Inter, senza Lautaro ha qualche difficoltà in più. Il Milan poi ci ha abituato ad alti e bassi. L'obiettivo di Allegri poi è di arrivare in Champions e non di vincere lo Scudetto".