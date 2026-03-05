Il Real su Allegri. Legrottaglie: "Per il nostro campionato sarebbe un peccato perderlo"
Nicola Legrottaglie, su TMW Radio, ha parlato dell'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri: "La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia.
Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto.
Di certo la sua qualità migliore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'estratto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".
