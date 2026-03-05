L'avvocato Raimondo: "ACM US Finco LP, la nuova società del Delaware che controlla il Milan"

di Lorenzo De Angelis

Intervenuto sul proprio profilo substack, l'avvocato Felice Raimondo ha parlato della ACM US Finco LP, la nuova società del Delaware che controlla il Milan:

"Nella catena di controllo del Milan è comparsa una società nuova. Fino a poche settimane fa, la struttura proprietaria del club era tutta olandese: una cooperativa, due holding, il veicolo di acquisizione. Adesso, secondo i documenti ufficiali consultati da RedBlack Insights, il socio unico al 100% di ACM Bidco B.V. - la società che possiede l’AC Milan - non è più ACM Intermediate Holding B.V. È un’entità del tutto nuova, registrata nel Delaware il 7 gennaio 2026: ACM US Finco LP [...]

Dalla visura camerale di ACM Bidco B.V. estratta il 5 marzo 2026 dalla KVK emerge un quadro radicalmente diverso. Alla voce “Totale concern” (cioè la struttura del gruppo societario), il vertice della catena non è più ACM FootballCo Intermediate, né ACM Intermediate. Il vertice è ACM US Finco LP, con sede a Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Stati Uniti d’America. L’entità risulta registrata presso il Secretary of State del Delaware con numero 10464569. ACM US Finco LP è indicata come “Enig aandeelhouder” - azionista unico al 100% - di ACM Bidco B.V. In altre parole, la proprietà formale del Milan non transita più attraverso le holding olandesi [...]. 

Adesso ACM FootballCo Intermediate Coöperatief U.A. agisce solo in qualità di “Bestuurder”, ossia amministratore di ACM Bidco.

[...] Il tempismo non lascia spazio a dubbi. Il 30 gennaio 2026, RedBird ha annunciato ufficialmente il completamento del rifinanziamento del debito contratto con Elliott, sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale gestito da Manulife | Comvest Credit Partners. Lo stesso giorno, come avevo documentato in esclusiva, i nuovi statuti di ACM Intermediate e ACM Bidco venivano rogati ad Amsterdam.

ACM US Finco LP è il tassello mancante di quel puzzle. Quando ho analizzato il significato di “finanziamento strutturato”, avevo spiegato come Comvest operi tipicamente attraverso veicoli dedicati. Ora il quadro si completa: il prestito Comvest non è stato erogato a una società olandese, ma a un veicolo americano appositamente creato - ACM US Finco LP - che ha poi acquisito la totalità delle azioni di ACM Bidco". 