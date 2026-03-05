Stramaccioni non dà tutto per fatto: "In caso di risultato positivo nel derby, il Milan potrebbe riaprire il campionato"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, opinionista, si è così espresso a Rai Radio 1 sul derby: "Credo che Massimiliano Allegri abbia posto delle grandi basi. Ha riportato il Milan nelle prime due posizioni, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto con i tifosi. In caso di risultato positivo nel derby potrebbe riaprire il campionato".

LEAO DA DERBY

A Cremona il Milan è tornato a chiudere una gara in clima di festa dopo il pari contro il Como e la sconfitta contro il Parma. Il simbolo (sia in positivo che in negativo) è stato Rafael Leao: gol ritrovato ed esultanza da "surfista" insieme a Nkunku, che gli ha servito un assist al bacio in occasione del contropiede dello 0-2 finale.

Doppia cifra vicina, traguardi da leader

Quella segnata contro la Cremonese non solo è l'80esima rete in rossonero di Rafael Leao, ma anche la nona di questa stagione, già oltre il bottino dell'intera scorsa stagione. La doppia cifra è lì, a portata di mano. Più avanti, inevitabilmente, ci sono i numeri (e i sogni) "pesanti": il centesimo gol con il Milan e un percorso lungo anni, da protagonista, dentro la storia di questo glorioso club che è il Milan.

Rinnovo sullo sfondo: trattativa in corso

Il dialogo per il prolungamento del contratto di Rafael Leao è aperto: i contatti sono già stati avviati tra il Milan e l'entourage del ragazzo. L'attuale scadenza è fissata per giugno 2028, con l'ipotesi di allungarla per almeno altre due stagioni. Nel frattempo Leao si è legato al progetto targato Massimiliano Allegri, accettando un impiego più centrale: meno spettacolo, ma più efficacia, convivendo addirittura con un fastidio all'adduttore. Verso il derby il portoghese è l'unico attaccante certo del posto, al punto che ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi compagni: quella contro l'Inter è una sfida da vivere "sul personale". Gli ostacoli in ottica rinnovo potrebbero arrivare da Premier League e Saudi pro League, ma per ora dalle parti di Casa Milan non risultano offerte, anche perché adesso il focus è sul finale di stagione: doppia cifra, Europa e continuità. Poi si vedrà.