Ferrara: "Per me il risultato del derby sposterà poco perché l'Inter ha qualcosa in più e giustamente si trova là davanti"

Ciro Ferrara, ex calciatore, si è così espresso ai microfoni di TMW, a margine di un evento organizzato da EA Sports a Milano, sulla corsa Champions:

Come vede la corsa per la Champions League?

"Il Napoli sta ritrovando solo adesso dei giocatori importanti. Ma è sicuramente una squadra che ha avuto un andamento più regolare rispetto alle altre e per me entrerà in Champions. Roma e Juventus secondo me poi sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti. Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l'Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà".

Nel prossimo weekend di Serie A c'è il derby di Milano. Un pronostico?

"Se guardo rose, formazioni, momento e qualità, dico che l'Inter ha qualcosa in più. Poi però è un derby e come spesso accade, è sempre una partita da giocare e che devi andarti a prendere. L'Inter non vince da un po', per esempio: le caratteristiche delle squadre vengono azzerate dalla situazione ambientale e dall'emozione. Come partita è assolutamente imprevedibile, per me comunque il risultato sposterà poco perché l'Inter ha qualcosa in più e giustamente si trova là davanti".