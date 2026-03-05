Legrottaglie: "La qualità migliore di Allegri rimane la gestione"

Ospite speciale di Maracanà, trasmissione del pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, è stato l'ex difensore Serie A Nicola Legrottaglie che, in carriera, si è reso protagonista anche di una piccola parentesi con la maglia del Milan. Ed è proprio del momento dei rossoneri e di quello della Juventus che l'ex giocatore ha affrontato nel suo intervento. In particolare, per quanto riguarda l'universo rossonero, Legrottaglie si è concentrato su due figure centrali: Massimiliano Allegri e Rafael Leao.

Allegri è stato nuovamente accostato al Real Madrid. Potrebbe essere la scelta giusta?

"La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto. Di certo la sua qualità migliore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'estratto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".