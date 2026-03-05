Padovan pronostica: "Lo ripeto come avevo detto tempo fa: per me le prime quattro saranno Inter, Milan, Napoli e Roma"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Napoli e sul Milan:

La corsa alla Champions sembra ormai una lotta tra diverse squadre. Come vede la situazione?

"Io lo ripeto come avevo detto tempo fa: per me le prime quattro saranno Inter, Milan, Napoli e Roma. Lo pensavo prima e lo penso anche adesso. A queste si aggiungono Juventus e Como che proveranno a inserirsi nella corsa. Napoli e Milan sono oggettivamente avvantaggiate perché hanno più punti e una situazione di maggiore sicurezza. Il Napoli, inoltre, ha anche un calendario favorevole".

Quindi è fiducioso sul piazzamento del Napoli tra le prime quattro?

"Sì, sono assolutamente sicuro che il Napoli sarà nelle prime quattro. La vera lotta riguarda un posto, quello attualmente occupato dalla Roma, conteso da Roma, Juve e Como. Penso però che la Roma abbia qualcosa in più, anche se dovrà affrontare il percorso in Europa League che porterà due partite in più".

Il Napoli sta recuperando diversi giocatori, tra cui De Bruyne e Anguissa. Quanto può cambiare la stagione azzurra?

"È importantissimo. Gli infortuni hanno pesato molto sul mancato scudetto del Napoli. Aver ritrovato Lukaku è già una cosa importante e lo abbiamo visto. Il recupero di De Bruyne è fondamentale e non capisco come qualcuno possa dire che senza di lui il Napoli giochi meglio. Serve però che tutti ritrovino la migliore condizione".