Verso il derby: l'Inter recupera Dumfries e Chivu potrebbe addirittura schierarlo titolare

vedi letture

L'Interista, sito di riferimento per tutte le notizie dell'Inter facente parte del network TMW, ha così aggiornato la situazione su Denzel Dumfries: "L'ultima apparizione da titolare di Denzel Dumfries è datata 9 novembre 2025, quando l'Inter di Chivu batteva 2-0 la Lazio a San Siro e arrivava alla sosta per le Nazionali in testa alla classifica a 24 punti insieme alla Roma. Al rientro c'era in programma il derby, poi vinto 1-0 dal Milan, deciso dalla rete di Pulisic, la prima di una lunga serie di partite in cui l'ex PSV non sarebbe stato tra i protagonisti per via del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori fino a pochi giorni fa. L'esterno è tornato infatti a riassaporare il campo nel finale della gara di ritorno contro il Bodo/Glimt e nell'ultima mezz'ora della sfida di Coppa Italia contro il Como.

Il prossimo impegno in programma per i nerazzurri è proprio il derby, e quattro mesi dopo l'ultima volta, Dumfries potrebbe tornare nell'11 titolare. Chivu sta infatti concretamente pensando di rilanciare l'olandese dall'inizio per la partita che potrebbe indirizzare in maniera definitiva la corsa Scudetto. Del resto, viste le prestazioni altalenanti di Luis Henrique, l'Inter ha cercato a gennaio di portare a Milano un'alternativa all'altezza, in modo da permettere all'ex PSV di recuperare con totale calma. Un nuovo innesto non è arrivato, ed ora che Dumfries è tornato a disposizione ed ha già rimesso qualche minuto nelle gambe, Chivu è pronto per renderlo nuovamente il padrone indiscusso della fascia destra".