Il Newcastle di Tonali e Thiaw ferma in dieci il Manchester Utd di Carrick

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Newcastle, in inferiorità numerica, ha fatto crollare il Manchester United (2-1), infliggendo all'allenatore Michael Carrick la sua prima sconfitta in Premier League. Eroe della serata è il giovane attaccante William Osula (22 anni) che, appena entrato dalla panchina, ha fatto valere la propria velocità in contropiede e segnato il gol vittoria al 90'. Nel primo tempo, i Magpies avevano segnato su rigore di Anthony Gordon al 51' nel primo tempo, pochi minuti dopo l'espulsione di Jacob Ramsay per un secondo cartellino giallo al 46'. Casemiro aveva pareggiato 54' nel primo tempo. Il Newcastle torna al tredicesimo posto grazie a questo successo di prestigio che arriva dopo una serie negativa (cinque sconfitte in sei partite di campionato), e prima di un "filotto" pericoloso: Manchester City in Coppa d'Inghilterra, Barcellona in Champions League e Chelsea in Premier League.

Al contrario, il Manchester United ha perso mercoledì per la prima volta in campionato sotto la guida di Michael Carrick. Il successore di Ruben Amorim ha iniziato il suo mandato con sei vittorie e un pareggio in Premier League. Questi gli altri risultati delle partite di premier giocate in serata: - Aston Villa-Chelsea 1-4; - Brighton-Arsenal 0-1; - Fulham-West Ham 0-1; - Manchester City-Nottingham Forest 2-2. (ANSA).