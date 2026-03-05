Salvione: "Il Real pensa ad Allegri, ma da qui a dire che Conte possa andare al Milan ce ne passa"

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli su Allegri: “Real Madrid su Allegri? Quando si muovono i grandi club è inevitabile che possa innescarsi un effetto domino. Il Real Madrid, che sta vivendo qualche difficoltà, sta tornando a pensare ad Allegri, un allenatore che è sempre piaciuto a Florentino Pérez. È chiaro che movimenti di questo tipo possono aprire scenari anche in Italia, ma da qui a dire che Conte possa andare al Milan ce ne passa. Conte ha ancora un anno di contratto e credo che, come già accaduto la scorsa stagione, il futuro verrà deciso nel confronto finale con De Laurentiis”.

Venerdì al Maradona arriva il Torino di D’Aversa, che ha esordito battendo la Lazio. Che partita ti aspetti?

“Mi aspetto una squadra rimotivata dal cambio in panchina e dalla vittoria all’esordio. D’Aversa è anche molto amico di Conte e torneranno con un attacco pesante con Zapata e Simeone. Proprio Simeone, che torna per la prima volta da avversario dopo lo scudetto, vivrà sicuramente un’emozione forte. Il Torino è una squadra rivitalizzata e sarà una partita complicata”.

Lobotka non dovrebbe esserci: come immagini il centrocampo del Napoli?

“Non vedo grandi sorprese. Anguissa e De Bruyne potrebbero al massimo andare in panchina, ma difficilmente partiranno titolari. Mi aspetto quindi, salvo novità, la coppia Gilmour-Elmas. È una soluzione inedita e anche difficile da pronosticare a inizio stagione, ma credo sia inevitabile viste le assenze”.

Gli infortuni hanno segnato tutta la stagione. Quanto hanno inciso?

“È stato un susseguirsi incredibile, con una frequenza spaventosa. Credo che questo sia il vero motivo per cui ricorderemo questa stagione del Napoli. Mi auguro che a fine anno si faccia una riflessione approfondita per capire cosa non ha funzionato e per evitare che una situazione del genere si ripeta”.