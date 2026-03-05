Italia, c'è anche Marco Verratti nella lista dei pre-convocati di Gattuso per i playoff Mondiali
MilanNews.it
Secondo quanto riferisce Tuttosport, c'è anche Marco Verratti, centrocampista dell'Al-Duhail, nella lista dei pre-convocati del ct Rino Gattuso in vista dei playoff per i Mondiali in programma in estate (semifinale contro l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo, poi eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia).
Dietro alla scelta dello staff azzurro c'è l'idea di avere un regista capace anche di gestire il pallone anche sotto pressione. L'ex PSG, che tornerà ad indossare la maglia dell'Italia dopo oltre mille giorni dall'ultima volta, si alternerà con Manuel Locatelli davanti alla difesa, con Sandro Tonali e Niccolò Barella come mezzali.
