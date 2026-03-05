Musah segna ancora: è lui a siglare il 2-2 nel finale tra Lazio e Atalanta

Oggi alle 13:40
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Un pareggio che rimanda tutto alla sfida di ritorno. Lazio e Atalanta chiudono la sfida di Coppa Italia dell'Olimpico sul 2-2 con i biancocelesti che possono recriminare per non essere riusciti a gestire il vantaggio per due volte - prima con Dele-Bashiru e poi con Dia - e l'Atalanta che rimonta la squadra di Sarri con Pasalic e Musah a tempo quasi scaduto. (ANSA).