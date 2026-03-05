Pavlovic ringrazia una persona in particolare per il miglioramento della fase difensiva del Milan

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic ha commentato così il lavoro di Max Allegri sulla fase difensiva: "Il mister mette molta attenzione sulla difesa e abbiamo fatto tanti progressi. Il merito però non è solo dei difensori perché serve l’aiuto di tutti: gli attaccanti e i centrocampisti ci danno una bella mano. Che cosa ho imparato da Allegri? Tantissime piccole cose. Ho iniziato a prestare attenzione a dettagli che prima non consideravo e che fanno la differenza".

Sulla stagione del Milan e sul sogno scudetto, il serbo ha invece spiegato: "Se sono soddisfatto del campionato del Milan finora? È una domanda difficile... Rispetto all’anno scorso siamo contenti: l’obiettivo a inizio stagione era entrare tra le prime quattro e siamo in corsa per raggiungerlo. Però guardando il nostro rendimento, penso che avremmo potuto avere più punti, quindi un po’ di rammarico c’è. Mancano ancora undici partite e faremo tutto il possibile per ottenere il massimo. Andiamo avanti partita dopo partita e alla fine vedremo dove saremo arrivati. Le difficoltà contro le medio-piccole? Se guardiamo i risultati con le prime sei in classifica, abbiamo tante vittorie perché siamo più pericolosi nelle ripartenze e nelle azioni veloci. Facciamo più fatica contro le squadre che si difendono con il blocco basso, quando abbiamo tanto possesso. Miglioreremo. Scudetto? Nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto".