Verso il derby: Allegri vuole sfruttare anche stavolta le ripartenze. In attacco servono velocisti

Il Milan sta proseguendo la sua preparazione a Milanello in vista del derby di domenica contro l'Inter. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Max Allegri sta studiando la strategia per affrontare la squadra di Chivu e ovviamente la base di partenza sarà la sfida di andata a novembre vinta 1-0 dal Diavolo grazie ad un gol di Christian Pulisic.

L'idea del tecnico livornese è quella di sfruttare anche stavolta le ripartenze rapide a tagliare mediana e difesa avversarie e per questo metterà in campo una coppia d'attacco di velocisti: Rafael Leao è sicuro di un posto dal primo minuto, mentre Pulisic è in vantaggio su Christopher Nkunku. Niclas Fullkrug partirà ancora una volta dalla panchina, ma la sua fisicità potrebbe essere molto utile nella ripresa per tenere palla o per far sentire la sua presenza in area di rigore.